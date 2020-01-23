Дело Шеремета: суд поменял меру пресечения для Грищенко-Пумы

Инна Грищенко ("Пума") / соцсети

Суд вынес решение о выпуске ветерана АТО Инны Грищенко (позывной "Пума"), фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве и подозревамой в организации неудавшегося покушения на коммерсанта, из-под стражи под домашний арест.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Напомним, украинские правоохранители утверждают, что Инна Грищенко и ее супруг, также ветеран АТО Владислав (позывной "Буча") 13 июля 2018-го прикрепили взрывчатку к днищу автомобиля коммерсанта Михаила Чекурака. Однако взрыв не состоялся. Сам Чекурак обнаружил данное устройство. Во время брифинга в конце 2019-го, руководство Нацполиции объявило, что в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются супруги Грищенко, военная медсестра Юлия Дугарь, ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) и волонтер/медик Юлия Кузьменко. Впоследствии, однако, стало известно, что супругам Грищенко подозрение по данному делу не объявлялось. Далее, адвокат супругов Грищенко Виталий Ковальчук рассказал о том, что Михаил Чекурак скончался 9 января 2020 года.