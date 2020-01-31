В разведке узнали потери боевиков на Донбассе за январь 2020

Потери боевиков на востоке Украины исчисляются десятками, сообщили в разведке.
На протяжении января 2020 года на востоке Украины защитники страны давали противнику адекватный ответ на агрессивные действия - были уничтожены, ранены и травмированы десятки боевиков.
В январе 2020 ликвидированы два вражеских авто, два беспилотных летательных аппарата и один миномет, сообщил в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил, ссылаясь на разведку.
По сведениям разведки, бесповоротные потери противника составили 27 человек, а ранены и травмированы - 56 человек.
Ранее в пресс-центре штаба ООС, ссылаясь на сведения разведки, сообщали, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены 619 боевиков, а травмированы и ранены - 939. Также в разведке выяснили, что на востоке нашей страны за 2019-й ликвидированы 110 единиц вооружения и военной техники врага.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.