В разведке узнали потери боевиков на Донбассе за январь 2020

За январь 2020 на Донбассе уничтожены 27 боевиков, узнали в разведке / Скриншот

На протяжении января 2020 года на востоке Украины защитники страны давали противнику адекватный ответ на агрессивные действия - были уничтожены, ранены и травмированы десятки боевиков.

В январе 2020 ликвидированы два вражеских авто, два беспилотных летательных аппарата и один миномет, сообщил в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил, ссылаясь на разведку.

По сведениям разведки, бесповоротные потери противника составили 27 человек, а ранены и травмированы - 56 человек.

Ранее в пресс-центре штаба ООС, ссылаясь на сведения разведки, сообщали, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены 619 боевиков, а травмированы и ранены - 939. Также в разведке выяснили, что на востоке нашей страны за 2019-й ликвидированы 110 единиц вооружения и военной техники врага.