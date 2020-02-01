Новая глава Госкино пояснила совместные фото с Зеленским

Марина Кудерчук расставила все точки над "и" в вопросе совместных фото с президентом / 061.ua

Новая глава Гокино Марина Кудерчук заявила, что действительно была ранее знакома с Владимиром Зеленским, однако это не повлияло на ее назначение на должность.

В комментарии Радио Свобода она заявила, что фотографии с Зеленским и другими артистами студии Квартал 95 были сделаны в 2018 году в Запорожье во время премьерного показа фильма Я, ты, он, она.

Кудерчук заверила, что после презентации она не виделась с президентом и даже удаленно с ним не общалась. По ее словам, на посвященных кинематографу мероприятиях она общается со многими людьми из данной сферы, с некоторыми имеет совместные фото, однако ничего удивительного в этом нет. Кудерчук такое положение вещей назвала "нормальным".

/ Фото: Facebook/Марина Кудерчук

Глава Госкино отметила, что решила принять участие в конкурсе на вакантную должность, поскольку у нее есть "желание приобщиться к развитию украинского кино". Как акцентировала Кудерчук, она готова к конструктивной критике, однако пока ее деятельность критиковать слишком рано.

Чиновница отметила, что в сфере киноиндустрии она, практически, новичок, поскольку работает около трех лет. Между тем, свой опыт она назвала "достаточно насыщенным".

Кудерчук уже выделила основные цели, к которым собирается стремиться на должности главы Госкино:

прозрачность государственной финансовой поддержки;



развитие украинского киношколы;



увеличение количества показов украинских фильмов в кинотеатрах и интерес зрителей;



сотрудничество в производстве кино с другими странами;



достойное представление страны на международных кинофестивалях

Как ранее сообщалось, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что украинское Государственного агентства по вопросам кино получило нового главу.

Напомним, в августе 2014 года главой Госкино был назначен Филипп Ильенко. В августе 2019-го Ильенко сообщил, что хочет уйти с поста, и в этом же месяце Кабмин принял его отставку.