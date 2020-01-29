Стало известно, кто возглавил Госкино

Марина Кудерчук возглавила Госкино / 061.ua

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что украинское Государственного агентства по вопросам кино получило нового главу.

Кабинет министров назначил нового главу Госкино, написал министр в своем Telegram-канале.

Бородянский сообщил, что Госкино возглавила Марина Кудерчук из Запорожья.

"Правительство назначило главой Государственного агентства по вопросам кино Марину Кудерчук", - поделился член Кабмина.

Марина Кудерчук: что известно о новой главе Госкино

Марина Кудерчук - магистр государственного управления, специалист в области права и экономики.

С 2017 года работала в Запорожье в администрации киноконцертного зала им. А. Довженко - была замом директора, временным исполняющим обязанности руководителя, а позже - директором.

В 2019-м получила пост в Запорожской областной госадминистрации - в сентябре стала замом губернатора.

Напомним, в августе 2014 года главой Госкино был назначен Филипп Ильенко. В августе 2019-го Ильенко сообщил, что хочет уйти с поста, и в этом же месяце Кабмин принял его отставку.