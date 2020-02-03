Украинцам напрячься: мошенники придумали новую хитрую схему по воровству денег с карт

Мошенник, и банковская карта / РГ

Мошенники придумали новый и довольно коварный способ обмана украинцев. С банковских карт без их ведома списываются крупные суммы за якобы оказанные услуги. В такую неприятную ситуацию угодила журналистка Екатерина Богуславская. Как девушка написала на своей странице в социальной сети Facebook, однажды утром она обнаружила, что с ее карты ПриватБанка было списано 7 тысяч гривен "за услуги маникюра".

Мошенники списали трижды по тысяче гривен и два раза по две тысячи. При этом никаких сообщений о подтверждении платежа или о списании денег Богуславская не получала. Девушка, заметив транзакцию, заблокировала карту, но мошенники еще два раза потом пытались списать с нее деньги.

Журналистка написала заявление в полицию, а также в сервисную поддержку системы онлайн-платежей Way for Pay. Там выяснилось, что деньги списывались в пользу портала Kabanchik.

Как оказалось, в квитанциях об оплате от Way For Pay фигурировал старый электронный адрес девушки, с которого она регистрировалась на этом портале несколько лет назад. Эта ящик был давно заброшен, но пароль на нем был установлен крайне слабый. Оказалось, что мошенники взломали его взломали и смогли войти в сервис Kabanchik, списав через него 7 тысяч гривен - за якобы "услугу маникюра".

Напомним, ранее в ПриватБанке предупредили своих клиентов о том, что в Украине появилась новая мошенническая схема, использующая "призовые опросы" в соцсетях и на лже-порталах.