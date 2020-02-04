"Кнопочный телефон, е*аный рукоблуд": у Жириновского опровергли переписку с Кивой

У Жириновского опровергли переписку с Кивой / УНИАН

Пресс-секретарь одиозного российского политика Владимира Жириновского опроверг его переписку со скандальным народным депутатом Украины Ильей Кивой, который ранее попал в объективы фотокамер в здании под куполом аккурат в момент написания сообщения российскому коллеге.

"Это фейк. Он это специально записал, такого не было. Жириновский мобильным телефоном не пользуется. Есть кнопочный телефон у помощника, если срочный звонок, то он может поговорить по телефону. Это смешная неправда", - отметил пресс-секретарь Жириновского.

Отметим, в то же сам Кива не подтвердил, но и не стал отрицать, что в парламенте переписывался с лидером Либерально-демократической партии Российской Федерации, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Нардеп в комментарии Pavlovsky News сказал, что дистанционно знаком с Жириновским еще с эфиров 2015-го года.

"Господи, а кто это был по-вашему? Это был Дед Мороз… я не знаю, что они там подсмотрели, на самом деле, я честно, искренне вам говорю… мне надо просто пересмотреть будет переписку, потому что столько было с утра сообщений, столько было информации", - ответил Кива на вопрос, переписывался ли он с Жириновским.

К слову, в соцсетях по этому поводу много шума.

"Сенсація блін, олігофрен Ківа виявився ще й сепаром", - пишет пользователь Сети.

"Е*аный рукоблуд", - пишет другой пользователь Сети.

"Є хоч якесь лайно, в яке цей бидлан ще не вляпався.", - добавил некто в Сети.

"Генетика "наліцо", - убежден Юрий Самойленко.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Илья Кива обозвал украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и приклоняются перед "союзниками нацистов", - лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой и главнокомандующим Украинской повстанческой армии Романом Шухевичем - "тупым стадом".

Необходимо занять одну позицию, нельзя одновременно "жрать ртом и жопой", написал народный избранник в Facebook.