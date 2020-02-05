Спасите наши уши: Вятрович предложил законом запретить шансон в маршрутках

Владимир Вятрович / УНИАН

Бывший глава Института национальной памяти Украины, а ныне - нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Владимир Вятрович внес в Раду законопроект, запрещающий воспроизводить в украинских маршрутках и автобусах музыку или сериалы. Сам народный избранник назвал его "законом об акустическом насилии".

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, осознающим необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок. Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звуков музыки или фильмов во время рейсов будет разрешена исключительно через наушники", - написал Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее Владимир Вятрович направил депутатское обращение в СБУ , в котором потребовал запретить проведение запланированной в Киеве конференции к 140-летию со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина.