Аргентина и Монголия продлили сроки безвизового пребывания для украинцев

Украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз 90 дней в течение полугода.
Украинцы смогут путешествовать в Монголию и Аргентину до 90 дней в течение 180 дней без виз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, Кабмин утвердил два протокола с правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории этих двух стран вдвое.
"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз", – написал Гончарук.
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Напомним, указом президента Владимира Зеленского введен временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В то же время Британия отказалась предоставлять ответный безвиз Украине.