"Бьют по голове": Арьев агрессивно пригрозил Зеленскому

Владимир Арьев пригрозил гаранту / УНИАН

Народный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Владимир Арьев предупредил президента Владимира Зеленского о том, что ему "могут дать по голове".

"Передайте кто-то этому верховному куратору правоохранительной системы, мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях по истории, даже не фигурально", - написал Арьев в Facebook.

Политик рекомендовал главе государства "думать" и "учиться".

Так резко Арьев ответил Зеленскому в связи с подозрением, которое было вручено накануне его соратнице по партии Софии Федине за угрозы в адрес президента.

Напомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чуть позже Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.