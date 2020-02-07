Дефицит медицинских масок: в Минздраве Украины рассказали, из-за какого вируса он возник

Маска, медицина / УНИАН

В Украине из-за сезонного обострения на фоне эпидемии гриппа возник дефицит хирургических масок.

Соответствующее сообщение в пятницу, 7 февраля, в рамках брифинга озвучил глава Директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский.

По его словам, в медицинском ведомстве решение данной проблемы обсуждается с производителями и дистрибьюторами масок.

"В Минздраве прошла встреча с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками. Можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", - заявил Скипальский.

Согласно имеющимся данным, за нынешнюю неделю в Украине были зарегистрированы два случая смерти от гриппа. В целом с начала сезона эпидемии умерли 15 человек.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, где украинцы сильнее всего рискуют заразиться новым коронавирусом, а также о том, что занимаются разработкой планов на случай массового поступления больных. Позднее, 5 февраля, стало известно, что в Украину поступила новейшая немецкая тест-система, способная оперативно проводить диагностику нового вируса на современном уровне.