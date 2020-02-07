"Зимнее солнце": Киев ждет оттепель и ощутимое потепление - синоптик

В Киеве в воскресенье ощутимо потеплеет, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в субботу, 8 февраля, днем не будет морозной - прогнозируется оттепель, а 9 числа ощутимо потеплеет.

В столице на выходных периодически будет светить зимнее солнце, осадки маловероятны, разместила прогноз погоды в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что в ночь на субботу в Киеве прогнозируется -5…-9 градусов.

"…9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса!" – отметила синоптик.

Диденко добавила, что погода в Украине на выходных не будет ветреной.

"Антициклон с запада Европы вытеснит остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, только в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег. Не забывайте о скользких дорогах...", - поделилась эксперт.

Ранее сообщалось, что погода на сегодня для Киева - на 7 февраля, прогнозировалась морозная и снежная. В Укргидрометцентре предупредили, что 8 февраля погода в столице резко изменится.