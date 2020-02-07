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Актерам из РФ запретили въезд в Украину на рекордные 10 лет

7 февраля 2020, 21:00

Артисты обманным путем пытались попасть на украинскую территорию.

СБУ
СБУ / Фото: УНИАН

Знаменитым российским актерам Елене Кориковой (фильм "Барышня-крестьянка", сериал "Бедная Настя") и Павлу Баршаку (сериалы "Солдаты", "Каменская") по решению СБУ запрещен въезд на территорию. Украины на рекордные десять лет из-за провинности.

Как сообщает Украинская правда, артисты уже давно попали в черный список после посещения аннексированного Крыма.

Однако, несмотря на решение СБУ, Корикова и Баршак все же попытались проникнуть на территорию Украины нелегально, через другой пункт пропуска. Актеров изобличили пограничники, после чего им увеличили срок запрета на въезд.

Российские артисты вместе с коллегами пытались попасть в Украину из-за гастролей с комедией Идеальный свидетель, в котором они играют главные роли. Группа российских артистов пересекла границу Украины, а Корикова и Баршак отправились в Крым и оттуда пытались въехать на материковую украинскую территорию. Они объясняли свои действия тем, что им еще необходимо принять участие в съемках кинокартины.

Запрет СБУ россиян не остановил, они отправились на другой пункт пропуска и снова предприняли попытку пересечь границу. Осуществить задуманное им не удалось, однако они получили запрет на въезд в Украину уже на десять лет и штраф. Остальной съемочной группе запретили въезд в Украину сроком на три года.

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