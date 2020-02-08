Под Кременчугом найдено тело без головы

Под Кременчугом копы нашли тело мужчины, оно было без головы / УНИАН

В пятницу, 7 февраля, в Полтавской области под городом Кременчуг - в селе Ракитное - нашли тело мужчины, которое было без головы.

Правоохранителям сообщили об исчезновении мужчины, а потом копы нашли труп без головы, сообщили УНИАН в Кременчугском отделе полиции.

По данным ведомства, тело нашли в погребе частного дома, который принадлежал умершему. В полиции считают, что голова отгрызена собаками.

"…Следов насильственной смерти не выявлено… Тело отправлено на судмедэкспертизу", - выяснило агентство.

Напомним, в конце января в Днепровском районе Киева на ул. Марганецкая, 9а (находится у Дарницкого вагоноремонтного завода) возле частного дома в подсобке пристройки нашли тело мужчины без лица.