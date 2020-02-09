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"Допросить Порошенко": зам Рябошапки пролил свет на расследование по Иловайску

9 февраля 2020, 02:39

Виктор Чумак заверил, что суд по иловайскому котлу будет.

Чумак
Виктор Чумак / УНИАН

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак рассказал о продвижении дела по Иловайску и Дебальцево. По его словам, следствие было заточено на расследование фактов агрессии Российской Федерации против Украины.

"Все расследования, касающиеся Иловайска, Дебальцево, были и есть заточенными на расследование по фактам российской агрессии в Украине. Потому что для того, чтобы говорить, что там были преступления со стороны ... Мы не можем говорить о преступлениях. Мы можем говорить о правонарушениях или какие-то управленческие неправильные решения, небрежность какая-то", - отметил Чумак в интервью Радио Свобода.

При этом он указал, что дела не расследовались как небрежность, поэтому сейчас исследуют все факты.

"Форма вины может быть разной. Это может быть умысел, а может быть неосторожность может быть небрежность, а может быть прямое указание относительно поражения. И поэтому причинно-следственная связь — это достаточно серьезная тема, которую надо исследовать", - объяснил замглавы ГПУ.

Кроме того, он заверил, что судебное заседание будет обязательно, но не смог назвать сроки, потому что еще не всех свидетелей допросили.

"Это неправильно говорить дату. Дела сложные. И там проводится множество ... Например, надо допросить Петра Алексеевича Порошенко. И в Иловайске, и по другим делам. Надо допросить. Почему надо допросить. Он - Верховный главнокомандующий", - сообщил Чумак.

Также он напомнил, что пятый президент Украины не является на допросы.

Как ранее сообщал Главред, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что на самом деле произошло в Иловайске.

Дебальцево Петр Порошенко Иловайск Виктор Чумак новости Украины
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