"Не будем вылавливать": Загороднюк объяснил изменение возраста призыва

Призывники / УНИАН

Украинскую общественность всколыхнула информация о том, что в армию начнут призывать молодых людей, достигших 18 лет. Министр обороны Андрей Загороднюк пролил свет на данную ситуацию.

По его словам, с 18 лет призыв в ряды ВСУ будет исключительно добровольный.

"С 18-19 лет призывать будут только добровольно по письменному заявлению. Мы уже выдали разъяснительные письма администрациям, готовим постановление Кабмина для того, чтобы юридически закрепить этот вопрос", - заявил глава Минобороны в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он отмети, что данное решение было принято из-за того, что в прошлом году около 6000 молодых людей во возрасте 18-19 лет хотели пройти службу. Кроме того, он заверил, что призывников не будут отправлять в зону ООС.

"Они не будут воевать. Мы также не будем их вылавливать на улицах или в очередях", - подчеркнул Загороднюк.

Как ранее сообщал Главред, глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возраст призыва с 18-летнего возраста в ряды ВСУ четко прописан в законе и никогда не бывал изменен.