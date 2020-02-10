В Одессе сгорели 20 авто: подробности ужасного пожара и фото с места происшествия

В Одессе произошел пожар на штрафплощадке, сгорели 20 авто / Скриншот с od.dsns.gov.ua

В понедельник утром, 10 февраля, в Малиновском районе Одессы произошел пожар на штрафплощадке, повреждены десятки автомобилей.

В результате возгорания повреждены более 20 транспортных средств, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, на месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На сайте Главного управления ГСЧС на Одесчине говорится, что огонь уничтожил 20 авто, а повредил - три. Спасатели узнали о пожаре в 04:19, а ликвидировали возгорание в 05:12. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, обошлось без жертв и пострадавших.

"В Малиновском районе… ночью на штрафплощадке сгорело более 20-ти автомобилей. Поджигатели вышли на новый уровень?" - поставил вопрос Telegram-канал Х*евая Одесса.

Ужасный пожар в Одессе на штрафплощадке: фото с места происшествия

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пожар в Одессе унес жизни 16 человек, было много пострадавших.