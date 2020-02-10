"Дегенераты подожгли": в Запорожье жестоко поиздевались над котом

В Запорожье подожгли кота, животное необходимо лечить / instagram.com/kichkas.kak.on.est

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Заводском районе Запорожья подожгли кота, животное нужно лечить около недели.

Кота подожгли на территории жилого массива Павло-Кичкас, говорится на странице Кичкас, как он есть в Instagram.

По данным сообщества, животное доброе и никого не трогало.

"Нет предела человеческой жестокости… ночью дегенераты на Кичкасе подожгли кота с работы. Вот как так можно???..", - отмечается в сообщении.

В сообществе добавили, что животное показали врачу. "…сделали уколы, выписали мазь и капли. Лечить кота сказали около недели", - поделились в группе.

Ряд интернет-пользователей эмоционально отреагировали на инцидент. "Руки бы им оторвать, сволочам!" - поделилась мнением aleanna9890. "Ужас... Как так можно? Твари…", - написала _.nasyanya._. "Нелюди... нет слов", - считает innulechka05.

В Запорожье подожгли кота, животное необходимо лечить / instagram.com/kichkas.kak.on.est

Ранее стало известно, что 19 января в городе Лозовая Харьковской области 19-летняя девушка жестоко расправилась со своим котом - ударила животное об дерево, а потом зарезала.