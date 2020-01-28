На Харьковщине девушка ударила об дерево, а потом зарезала своего кота

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Очередной жуткий случай жестокого обращения с животными зафиксировали в городе Лозовая Харьковской области. Там 19-летняя девушка убила своего кота.

Инцидент произошел 19 января, а сообщение в полицию поступило 26 числа от представителя одной из общественных организаций.

Известно, что около часа ночи жительница Лозовой сначала ударила кота о дерево возле одной из многоэтажек, а потом зарезала еще живое животное, передает пресс-служба полиции Лозовщины. Девушка свою вину признала, однако причину своего поступка не смогла объяснить.

По факту жестокого обращения с животными открыто производство. Девушке может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области две студентки засняли на видео, как бросают котят в открытый колодец. Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко позже сообщила, что девушки могут сеть за решетку на 8 лет за издевательства над безобидными животными.

Кроме того, в поселке Чопович Житомирской области местный подросток пытал живого поросенка газовой горелкой и выложил видео пыток в Сеть.