Украинцы через приложение смогут бесплатно переводить деньги из Польши

Укрианцы смогут перевести деньги из Польши / ТСН

Украинцы, которые по причинам работы или отдыха находятся в Польше, могут до 30 апреля без комиссии пересылать деньги в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, сделать перевод можно через мобильное приложение My Ria.

Для работы нужно загрузить с помощью Play Market или App Store приложение My Ria, зарегистрироваться в нем и сделать транзакцию.

Завершить перевод необходимо сканом штрих-кода в ближайшем из восьми тысяч банкоматов Euronet и оплатить транзакцию картой либо наличными.

В Украине получатель сможет обналичить деньги с помощью системы Приват24 в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка. При этом использовать можно любую валюту, в том числе доллары и евро.

Как ранее сообщалось, в 2019 году более 13 тысяч украинских заробитчан трудились в Польше без оформления, то есть нелегально.

Напомним, на польском рынке труда, несмотря на некоторый рост заработных плат, отмечается пока что небольшой отток украинских трудовых мигрантов, в первую очередь в Германию, где зарплаты в 3-4 раза выше польских.