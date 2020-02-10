Пестициды в Каховском водохранилище: результаты проб воды

В Каховском водохранилище пестицидов не нашли / Фото: pennsylvaniafrack.com

9 февраля появилась информация о том, что в городе Апостолово Днепропетровской области в Каховском водохранилище обнаружили ядовитые вещества – пестициды диазинон и хлорпирифос. Местным жителям тогда рекомендовали ограничить использование для питья и приготовления пищи проточной воды.

Пробы воды были отравлены на анализ, но в них пестицидов не нашли.Такой ответ дало ГПП Кривбасспромводоснабжение председателю Апостоловской городской ОТГ, сообщила пресс-служба тергромады.

"По результатам лабораторных исследований от 10 февраля (протокол №110 и №111 испытания проб воды от 10 февраля) ГУ Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрав Украины проб воды, отобранных 7 февраля с Каховского водохранилища в месте отбора Каховского ВК НС-1 и канала Днепр- Кривой Рог НС-1, превышений по показателям диазинон, фозалон и хлорпирифос не обнаружено", - говорится в сообщении.

В связи с этим водоснабжение по Каховскому водопроводному комплексу восстановят в понедельник, 10 февраля. Работа канала Днепр-Кривой Рог будет возобновлена во вторник, 11 февраля. Также с 11 февраля возобновляется работа всех детсадов, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и культуры Апостоловской ОТГ, работа которых была временно приостановлена.

Ранее Главред писал, что местные власти обратились в прокуратуру для выяснения обстоятельств загрязнения воды и принятия соответствующих мер.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 07.02.2020 №2", - говорится в сообщении пресс-службы тергромады.

Ранее киевлян предупреждали о загрязнении воздуха. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в городе Киеве, превышение предельно допустимых норм констатируют по 3-м из 4-х основных показателей качества воздуха: пыли - 0,10-0,20 (предельно допустимая концентрация - 0,15) диоксида серы SO2 - 0,014- 0,127 (0,050); диоксида азота NO2 - 0,01-0,17 (0,04).