Под Днепром запретили пить воду из-за яда в Каховском водохранилище

В Апостолово нельзя пить воду из-под крана / Фото: pennsylvaniafrack.com

В городе Апостолово Днепропетровской области в Каховском водохранилище обнаружили ядовитые вещества – пестициды диазинон и хлорпирифос.

Как сообщает пресс-служба Апостоловской территориальной общины, жителям населенного пункта рекомендуют ограничить использование для питья и приготовления пищи проточной воды.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 07.02.2020 №2", - говорится в сообщении.

Местные власти обратились в прокуратуру для выяснения обстоятельств загрязнения воды и принятия соответствующих мер.

Напомним, в Киеве в воздухе зафиксировано превышение уровня вредных веществ.

Как ранее сообщалось, в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине.