Киевлян предупредили о запредельном загрязнении воздуха: названы самые опасные районы

Киевлян предупредили о запредельном загрязнении воздуха / facebook.com/Kolomiiets Dmytro

В Киеве в воздухе зафиксировано превышение уровня вредных веществ.

Превышение вредных веществ в Киеве: что известно

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в городе Киеве, превышение предельно допустимых норм констатируют по 3-м из 4-х основных показателей качества воздуха: пыли - 0,10-0,20 (предельно допустимая концентрация - 0,15) диоксида серы SO2 - 0,014- 0,127 (0,050); диоксида азота NO2 - 0,01-0,17 (0,04).

В пределах нормы только показатель оксида углерода - 0,5-2 при предельно допустимой концентрации 3.

В ГСЧС отметили, что характер погоды 24 января не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

/ dsns.gov.ua

Превышение допустимых концентраций вредных веществ в Киеве по районам

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Б.Срезневского, в воздухе Киева за последнее время отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади.

Диоксида серы - в 2,7-2,9 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, Оболонском проспекте, улицах Александра Довженко, Семена Скляренко.

Оксида углерода - в 1,2-1,6 раза на проспекте Победы.

Диоксида азота - в 4,2-4,7 раза на улице Каунасской и Бессарабской площади; в 3,5-3,8 раза - улицах Семена Скляренко, инженера Бородина, Демеевской площади, бульваре Леси Украински.

Формальдегида - в 2,0-2,3 раза - на площадях Бессарабской и Победы, Оболонском проспекте, улицах Каунасской, Семена Скляренко, Александра Довженко.

Вредные вещества в воздухе Киева: самые безопасные места

Согласно информации телеграмм-канала Индекс качества воздуха в Киеве, абсолютно безвредным для здоровья воздух только на массивах Протасов Яр и Святошин, где можно безопасно гулять и заниматься спортом на улице.

Напомним, ранее в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине.