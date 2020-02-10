Приказали закрыть рот: телеканалу ATR перекрыли госфинансирование

ATR остался без госфинансирования / ATR

В начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался под угрозой закрытия. По информации директора телеканала, в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн, а в 2020 году снова обещают 50 млн. Но во второй половине 2019 года ATR недополучил от государства 15 млн грн.

На данный момент стало известно, что телеканал все-таки перестал получать финансирование из госбюджета.

Как сообщается в официальном заявлении, "телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году".

Из-за этого, телеканал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

"В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству", - заявили в ATR.

Отметим, в нынешнем году из госбюджета телеканалу выделили всего лишь 50 млн грн.

"Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", - говорится в заявлении.

По словам заместителя гендиректора ATR Айдера Муждабаева, сегодня в Госказначействе прошло совещание, "где было окончательно решено, что деньги не будут отданы на финансирование нашего канала".

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Ранее Главред писал, что из-за недостаточного финансирования, канал на 90% сократил производство собственных программ. Уже из-за появившейся задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но того же дня его удалось восстановить. Также из-за недофинансирования на ATR сокращено 45% коллектива.

"В этом году мы в бюджете идем так же по незащищенной статье. Я звонил Бородянскому (Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта, - ред), и он заверил, что в этом году для нас предусмотрено финансирование в бюджете. Но у нас задолженности с прошлого года. И как их закрыть, я не представляю, потому что бюджет этого года предусмотрен на нужды этого года", - говорит владелец канала.

Также напомним, 5 февраля сотрудники СБУ нагрянули с обысками в здание телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. В офисе, где проходил обыск, работали журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".