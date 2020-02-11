Новые "рекордсмены" в Кабмине: опубликованы зарплаты министров за январь

Стали известны зарплаты членов Кабмина за январь / kmu.gov.ua

На официальном интернет-портале Кабинет министров Украины опубликована информация о зарплатах министров за январь 2020 года.

При этом оклад премьер-министра Алексея Гончарука до вычета налогов составил 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн. Размер премии составил 20 000 грн, но, как отмечается в сообщении, премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 42 039,44 грн, или 33 841,75 за вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн, это сумма после уплаты налогов. Премию же министр получит в размере 30 000 грн.

У министра Кабмина Дмитрия Дубилета оклад скромнее: 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена.

Читайте такжеВ Кабмине пообещали урезать астрономические зарплаты чиновниковМинистр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн.

Оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составил 51 903 грн, после уплаты налогов - 41 781,92 грн, премия - 30 000 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Вместе с тем ряд заместителей министров в январе получили суммы, превышающие зарплаты глав министерств.

В частности, замминистра иностранных дел Сергей Кислица получил более 130 тысяч гривен, заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко – 103 тысячи 605 гривен, заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Валерия Юнан – более 101 тысячи, а заместители министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин, Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Светлана Фоменко в январе получили по 80,5 тысяч гривен.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более чем один оклад", - прокомментировал опубликованную информацию премьер-министр Алексей Гончарук.

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При этом в Кабмине подчеркнули, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Напомним, ранее заместитель главы фракции партии Слуга народа в Верховной Раде, представитель правительства в парламенте Елена Шуляк заявила о необходимости повышения зарплат высшим должностным лицам Украины.