На Донбассе уничтожил себя шпион "ДНР"

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил, что на востоке нашей страны самоликвидировался боевик Алексей Чернышев (Пересвет).

Боевик уничтожил себя в воскресенье, 9 февраля, поделился Штирлиц в своем Telegram-канале.

На сайте Миротворец говорится, что Чернышев из захваченной боевиками "ДНР" Макеевки Донецкой области, был "разведчиком" псевдореспублики.

"…Чернышев "Пересвет" Алексей сходил на концерт Кобзона (умерший российский певец Иосиф Кобзон, поддерживал боевиков - Ред.). Билет стоил 200 рублей. Не боевой, самоликвидация", - написал "Штирлиц".

Ранее пресс-центр Операции объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что потери боевиков на Донбассе на протяжении января 2020 года составили 83 человека, из них 27 человек - уничтожены, а 56 - ранены и травмированы.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.