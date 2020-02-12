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У Вакарчука испытывают стыд за невыставленные счета на агрессию РФ

12 февраля 2020, 20:32

В политсиле убеждены, что Кремлю должен возместить ущерб за свои действия.

Голос Вакарчук
Голос Вакарчука требует от России репараций / Фото: Facebook/Голос

В партии Голос заявили о необходимости подсчитать убытки, нанесенные Украине вследствие агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Это очень стыдно, что государство Украина на международной арене до сих пор, на шестом году войны, вынуждено оперировать общими понятиями и общепризнанным фактом, что Россия совершила преступление, агрессию против Украины", - цитирует Шарий.net нардепа от политсилы Лесю Василенко.

По словам политика, Россия финансово должна возместить Украине все потери и убытки.

"Вместо того мы уже давно могли бы предъявлять конкретные цифры, данные и могли бы говорить конкретными суммами, которые Россия задолжала Украине, которые Россия должна выплатить украинскому народу за весь тот вред, который нанесен российской агрессией, и за все те убытки, которые мы ежедневно несем", – сказала Василенко.

По словам нардепа, выплаты бы помогли украинской экономике. Она подчеркнула, что власти много говорят об этом, но решение так и не было принято и системных действий не последовало. Василенко пояснила, что в Голосе уже изучают подобный опыт других стран и планируют создать единый госорган для установления размера нанесенного ущерба со стороны РФ.

Как ранее сообщалось, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение новых антироссийских санкций.

Напомним, США усилили санкции против России. В обновленный санкционный список попали российские чиновники из аннексированного Крыма.

Святослав Вакарчук репарации голос российская агрессия новости Украины
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