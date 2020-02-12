В РФ разбушевались из-за украинского закона о дезинформации

Захарова возмущена отсутствием свободы слова в Украине / ТВЦ

Украина чрезмерно вытесняет российский информационный контент из своего пространства, и этот факт возмущает МИД РФ.

"Мы снова вынуждены обратится к теме свободы слова в этой стране (Украине), где киевский режим продолжает целенаправленную политику усиления госконтроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники", - на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По словам спикера, последние законодательные инициативы вызывают возмущение Москвы, особенно в сфере медиакоммуникаций.

"Они по сути, предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающие государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов", — сказала она.

Читайте также"Разделить журналистов": Бородянский рассказал о законопроекте о дезинформацииЗахарова констатировала, что ей трудно не заметить в таких попытках изменить законодательство "исключительно антироссийскую направленность".

"Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент, русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую объективную информацию о происходящем в стране и в мире событиях", - сказала она.

По словам спикера МИД РФ, украинский народ лишают возможности получения альтернативной информации. Захарова утверждает, что законодатели намерены освещать деятельность российской власти только негативно. Она назвала Украину государством-агрессором по отношению к Донбассу, и журналисты будут подгонять материалы под эти нормы. Встревожены в Москве и нормой о не предоставлении регистрации зарубежным СМИ, чье руководство находится в России, а также в отказе россиянам работать на украинском рынке.

Как ранее сообщалось, уже не для кого не секрет, что Россия ведет активную пропаганду, направленную против Украины. Популярные соцсети решили бороться с этим, и удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые были связаны с военной разведкой России.

Ранее Главред писал, что сепаратисты отличились даже пропагандой, котороую навязывают детям в школе.