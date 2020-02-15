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"Профилактика геморроя": в Сети потешаются над устроившими мордобой водителями

15 февраля 2020, 23:12

В столице автомобилисты решили выяснить, кто прав, прямо на обочине проезжей части.

Маршрутка
Водитель маршрутки выскочил и устроил драку / https://dn.vgorode.ua

В Киеве водитель маршрутного такси №212 с людьми в салоне остановил транспортное средство, чтобы выяснить отношения с водителем другого транспортного средства.

Как сообщает в Facebook паблик Киев оперативный, водитель микроавтобуса Mercedes подрезал на проезжей части маршрутное такси с пассажирами.

Уточнятся, что инцидент произошел в районе Ипподрома. Оба участника нарушения ПДД остановились и вышли из транспортных средств, чтобы доказать правоту. При этом очевидцы утверждают, что именно маршрутчик оставил пассажиров и догнал обидчика, что заняться воспитанием.

В Сети с юмором восприняли рукопашный бой водителей, поскольку для украинских дорог данная ситуация не в новинку.

"Ну, а если водитель Мерса был не прав, мужики могли бы выйти и помочь табло разбить", "Все для пассажиров", "Профилактика геморроя", "Красавцы, должны были стреляться, а так ...", "Хроники Африки больше напоминает. Не соблюдает правила, вышли, подрались, поехали дальше", "Бойцы, конечно, еще те", - написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, народный депутат от фракции Слуга народа Евгений Брагар, который в прямом телеэфире предложил позвонившей пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, так и не приехал на обещанную встречу с пожилой женщиной.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

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