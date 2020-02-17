"Ху*дло, шоколадный не одобрил?": в Сети ответили извинившемуся за "ублюдков" в ВСУ Бирюкову

Юрий Бирюков и Петр Порошенко / УНИАН

Бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков прокомментировал свои слова в адрес бойцов ВСУ, которых он назвал "ублюдками".

В своем Facebook Бирюков опубликовал сообщения, в котором извинился за публикацию скандального поста и заявил, что допустил "глупость".

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения.

А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же.

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Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - написал Бирюков.

В то же время пользователи в Facebook жестко ответили Бирюкову, который решил извиниться за оскорбления в адрес бойцов ВСУ:

"Это была очень большая лажа. Недопустимая в вашей роли. И не первый раз", "Будешь прятать голову в СИЗО мародер. Обосрался?", "Хуидло. Ты не меняешься, чмошником был, чмошником и остался", "Извинения просят, а не приносят. Фрейд был бы доволен", "Ну хоть ума хватило, хотя скорей всего просто обоср@лся да и шоколадный царек не одобрил...??", "Поздно, порохоботик", "От ублюдков и до врагов народа недалеко, а то может и унтерменшей", - ответили в соцсетях Бирюкову.

Как известно, накануне Бирюков на своей странице в Facebook раскритиковал инициативу нынешнего главы государства Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы бойцами ВСУ и боевиками. "Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, пожизненно быть в общем патрулировании с сепарами", - написал он.

Обратим внимание, что после разгоревшегося скандала Бирюков удалил пост из своего Facebook.

В ходе согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 17 февраля, заместитель председателя фракции партии Слуга народа Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих. "У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом", - подчеркнул он.