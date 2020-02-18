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"Помощник семьи Януковича": суд избрал меру пресечения Анисимову

18 февраля 2020, 08:25

Анисимов не сможет выйти на свободу под залог.

Анисим арестован
Евгений Анисимов арестован / facebook.com/evgenyjchernyak

В понедельник поздно вечером, 17 февраля, суд избрал меру пресечения запорожскому бизнесмену Евгению Анисимову (Анисим), которому сообщили о подозрении в создании преступной группировки.

Анисиму избрал меру пресечения Заводский райсуд Запорожья, сообщил корреспондент УНИАН.

По данным агентства, суд решил, что Анисим должен находиться под стражей и не может выйти на свободу под залог. Пока неизвестно, будут ли адвокаты Анисима обжаловать решение.

"Коллегия судей избрала Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – выяснило агентство.

Ранее сообщалось, что Евгения Анисимова задержали в Киеве 16 февраля

Напомним, Анисимов находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах. С 2011 по 2013 год запорожские СМИ называли "смотрящим", поскольку он имел масштабное влияние на запорожский бизнес и власть.

Известный бизнесмен Евгений Черняк написал, что Анисимов – запорожский криминальный авторитет по Кличке Клоун – пытался отобрать у него бизнес в пользу семьи беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Евгений Анисимов Анисим
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