"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича

Евгений Анисимов / Фейсбук Е.Черняка

В воскресенье, 16 февраля, в Киеве правоохранители задержали запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого обвиняли в рэкете и "отжимании" бизнеса.

"Анисима-Клоуна задержали в Киеве... Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался", - сообщил подробности задержания в Facebook известный бизнесмен Евгений Черняк.

При этом он напомнил, что сам Анисимов ранее пытался отобрать у него бизнес в пользу семьи беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Десять лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес… Переговоры от семьи Януковича уполномочен был вести Анисимов. Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вёл жёстко, с чёрным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров", - напомнил Черняк.

Как добавил в своем Facebook нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко, все это время Евгений Анисимов жил в пгт. Козин (Киевская область).

Напомним, ранее сообщалось отом, что Анисимова объявили в международный розыск.