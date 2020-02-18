Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России

Наступление боевиков на Донбассе – проверка способности продолжить давление на Украину, полагает эксперт / УНИАН

Замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что в наступлении боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля, есть две важных составляющих для Российской Федерации.

Наступление является проверкой способности дальше давить на Украину и требовать от нее компромиссов, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По слова собеседника, в сегодняшнем наступлении противника есть такие важные составляющие для России:

Проверка способности президента Владимира Зеленского идти на дальнейшие уступки, и готов ли он и дальше закрывать глаза на сам факт российской агрессии на Донбассе, акцентируя на том, что там незаконные вооруженные формирования, всячески избегая наличия российского присутствия;

Это длительная российская стратегия, согласно которой Украина должна договариваться о мире с так называемыми "Л/ДНР".

Петренко добавил, что Москве выгодно, чтобы Киев напрямую договаривался с псевдореспубликами, поскольку в таком случае она становится посторонним посредником, который помогает решить этот конфликт.

Такая ситуация выгодна РФ, так как при ней страна не является одним из участников конфликта, а становится посредником, который помогает решить этот конфликт.

"Для РФ это важно, так как если Украина начнет вести переговоры с боевиками, то Москва получит шанс ухода от санкций, а Кремль вновь станет рукопожатным в мире. Военная агрессия по факту стимулирует Украину на это пойти, так как Зеленский строит свой имидж на том, что он президент мира", – заявил эксперт.

Собеседник полагает, что если Офис президента пойдет по этому сценарию продолжения активных военных действий, то мы получим сложную ситуацию, которая будет негативно влиять на имидж Зеленского как миротворца.

"Первое заявление Зеленского после обстрелов как раз показательно в том плане, что в нем он не говорит напрямую о факте российской агрессии на Донбассе. Здесь идет речь не сколько о военных угрозах, сколько о политических уступках, на которые Офис президента на сегодняшний день способен пойти по отношению к России", – подчеркнул Петренко.

Напомним, утром 18 февраля в зоне операции Объединенных сил (раньше называлась антитеррористическая операция) на Донбассе боевики обстреляли украинских воинов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, был бой. Бой на Донбассе оказался смертельным – погиб один защитник Украины, есть раненые.