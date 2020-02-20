Новые Санжары охватили акции протеста: онлайн-видеотрансляция

Новые Санжары взбунтовались против приема люедй из Китая / кадр из видео

Город Новые Санжары Полтавской области охватили массовые акции протеста - люди вышли на улицы, чтобы не допустить размещения в своем городе украинцев, которых привезли из Китая утром четверга, 20 февраля.

Еще ночью активисты перекрыли трассу, для того, чтобы помешать транспорту привезти эвакуированных в местный санаторий Новые Санжары.

Блокаду силовикам пришлось прорывать силой - в ходе столкновений около десяти человек были задержаны. Также в город пришлось стянуть бронетехнику.

В настоящий момент протесты в городе не утихают, люди везут шины и палят их.

Новые Санжары - видео трансляция протестов