"В шоке": эвакуированный из Китая украинец отреагировал на протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах / ИВ Полтавщина

Протесты в Новых Санжарах повергли в шок экипаж самолета, который эвакуировал украинцев из Уханя. Бортпроводники и пилоты – все добровольцы.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводники, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову - в Харькове", - говорится в сообщении одного из эвакуированных Александра Махова в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, город Новые Санжары Полтавской области охватили акции протестов после известия, что самолет из Китая c украинцами возвращается в страну, а разместят людей на карантин в местном санатории.