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"Стучала палками по забору": под Киевом алабай покусал женщину

21 февраля 2020, 08:05

Хозяин пса говорит, что пострадавшая женщина сама провоцировала алабая на агрессию.

Собака породы алабай
Собака породы алабай / Иллюстрационное фото pixabay.com

В поселке Великая Димерка Киевской области пес породы алабай перепрыгнул через бетонный забор и искусал женщину, которая живет по соседству.

Инцидент произошел еще 13 февраля, о нем рассказала в Facebook пользователь Алина Патерилова. По ее словам, пострадавшая получила многочисленные травмы.

Патерилова утверждает, что хозяйка алабая спокойно стояла и смотрела на происходящее, а затем подошла и спросила: "Ну что, доигрались?".

"Собака очень агрессивно рвала женщину, если бы не зимняя одежда, перегрызла бы горло, так как пыталась схватить именно за него. В результате нападения у потерпевшей многочисленные гематомы и глубокая рана на бедре. В поликлинике нет вакцины, которую необходимо вводить при укусе собак", – рассказала очевидица.

Также она опубликовала фото травм пострадавшей.

Фото facebook.com/groups/velyka.dymerka

В комментариях к посту хозяин собаки опроверг утверждения Патериловой о том, что пес якобы без повода напал на женщину. По его словам, у соседки есть пять собак, женщина натравливала их на алабая и снимала все на видео.

"Стучала палками по забору, натравливала своих собак .... причем это все снимала на видео. Заявление, что она провоцирует собаку к агрессии, лежит в полиции. Так что надо разобраться, кто кого покусал", - написал хозяин алабая.

В Сети разгорелись нешуточные споры из-за инцидента.

"В мене було дві собаки, жорстокі воїни. Але ніколи без команди вони нічого не робили"

"И собаку и хозяйку усыпить. Я конечно люблю животных, но, извините, скоро страшно будет на улицу из-за них выйти и ребёнка вывести погулять. Завели псину любой породы, смотрите за ней, выгуливайте в наморднике, держите в вольерах. Достали ценители прекрасных пород"

"Себе усипи, собака не несе відповідальності за господарів неадекватів"

"Я вважаю, що якщо собака собі таке дозволяє, то це буде вже не останній раз. Таких собак усипляти треба".

"Собаку застрелить. Хозяйку посадить. В полицию обращались?"

Напомним, 12 февраля в селе Песчанка Харьковской области собака породы ротвейлер загрызла до смерти четырехлетнего малыша и сильно покусала еще и бабушку ребенка – у нее многочисленные раны на лице, груди, шее, руках и ногах.

Ротвейлер, которого семья купила меньше месяца назад, перепрыгнул через ограду вольера и бросился на ребенка. В этот момент мальчик был в дворе один. Бабушка услышала крики и прибежала на помощь, но малыш умер мгновенно.

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