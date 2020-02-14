Повсюду брызги крови: на Харьковщине ротвейлер загрыз ребенка и сильно покусал его бабушку

Ротвейлера усыпили / Иллюстрационное фото pixabay.com

Собака породы ротвейлер, который загрыз до смерти четырехлетнего малыша в селе Песчанка Харьковской области, сильно покусал еще и бабушку ребенка – у нее многочисленные раны на лице, груди, шее, руках и ногах.

Инцидент произошел 12 февраля. Ротвейлер, которого семья купила меньше месяца назад, перепрыгнул через ограду вольера и бросился на ребенка. В этот момент мальчик был в дворе один. Бабушка услышала крики и прибежала на помощь, но малыш умер мгновенно.

Заведующий Красноградского отделения судмедэкспертизы сообщил, что после трагедии весь двор был в крови.

"Там и бабушку покусала собака, у нее покусанные конечности. Раны многочисленные. На голове, волосистой части, лице, на груди, шее, животе, на верхних и нижних конечностях", – сообщил он.

Животное усыпили сразу же после трагедии. Хозяева говорят, что собака ранее не проявляла агрессии и не нападала на людей. Был назначен ряд экспертиз, чтобы уставить, были ли у собаки какие-то заболевания, которые могли спровоцировать агрессивное поведение.

Семью, в которой случилась трагедия, называют благополучной. Смерть ребенка в полиции квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, в Василькове Киевской области пес бойцовской породы напал на пенсионерку и искалечил ее клыками. Кроме того, на Киевщине собака отгрызла женщине руки.