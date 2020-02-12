Под Харьковом домашний ротвейлер загрыз четырехлетнего малыша

Собака напала на ребенка / newbur.ru

В селе Песчанка Харьковской области собака напала на четырехлетнего мальчика нанесла ему несовместимые с жизнью травмы, ребенок погиб.

Как сообщили в пресс-службе полиции, об инциденте правоохранителям сообщили 12 февраля около 16:00.

"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

Родственники погибшего малыша сообщают, что собаку купили лишь три недели назад. Ротвейлеру уже было три года, но за это время он не проявлял агрессии.

В полиции открыли криминальное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

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