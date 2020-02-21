На одном из предприятий Укроборонпрома прошли обыски: что известно

Офис генерального прокурора / ZN.UA

Правоохранители провели обыски в комплексе зданий государственного предприятия Укроборонсервис. Причиной следственных действий стало нанесение убытков государству.

По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора, должностные лица предприятия причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 367 "Служебная халатность" и части 4 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, на предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ, входит в состав госконцерна Укроборонпром) частное предприятие Лозовской кузнечно-механический завод поставил три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4.