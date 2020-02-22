Карантин в Новых Санжарах: секретарь СНБО прибыл с проверкой

Данилов прибыл в Новые Санжары / фото Полтавская ОГА

Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.

По информации, Данилов ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии Новые Санжары. Кроме того, Данилов оценит ситуацию, сложившейся вокруг размещения украинцев.

В то же время стало известно, что в медцентре в Новых Санжарах устанавливают скоростной бесплатный интернет.

"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию ​​для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Уханя украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении Полтавской ОГА.

Отметим, в местных группах в соцсетях люди до сих пор возмущаются из-за того, что в Новых Санжарах находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы. Кроме того, шума наделали автобусы, которые привозили людей на карантин – они куда-то уехали в пятницу, 21 февраля.

"Пусть валят от нас подальше", - пишет Мила Блинова.

"Поїхали тай поїхали, Скалецька не зрозуміло чи тут чи вже пихнула десь , бардак тай годі ...", - добавила Наталья Семигиновская.

"Сьогодні автобуси розїхалися, а завтра всі евакуйовані розбіжаться", - убежден Петр Красильный.

Читайте также"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцевНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг реакции украинцев на прибытие эвакуированных из Китая.

По его мнению, происходившие в четверг, 20 февраля, события в Новых Санжарах Полтавской области не должны происходить в стране, которая является частью Европы.