Данилов рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах" в Новых Санжарах

Алексей Данилов / УНИАН

Протестующих в Новых Санжарах специально подстрекали. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, беспорядки устраивали не местные жители.

При этом он указал, что на данный момент ситуация в Новых Санжарах находится под контролем.

"Ситуация, которая сегодня есть - вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. Мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения", - заявил Данилов в ходе брифинга в субботу, 22 февраля.

Кроме того, он отметил, что подстрекатели - "профессиональные провокаторы". Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к столкновениям.

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом, скажем так, немножечко исчезают. Еще раз скажу - и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - подытожил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.