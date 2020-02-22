"Поставлю раком": в Кременчуге разгорелся скандал с "хозяином народа"

Денис Терещенко / facebook.com/DenisTereschenko

В Кременчуге Полтавской области разгорелся скандал с местным депутатом от Слуги народа Денисом Терещенко. Так, депутат городского совета сцепился с сотрудниками АО Полтаваоблэнерго.

На обнародованном видео Терешкенко ругается с работниками Полтаваобэнерго. При этом депутат называет себя "хозяином народа", "барином народа", а также употребляет в адрес рабочих нецензурную лексику.

Кроме того, народный избранник угрожает сотрудникам Полтаваоблэнерго и обещает "поставить раком", а также кричал, что на проводимые работы нет разрешения. В конце Терещенко подогрел ситуацию еще больше, обозвав работников "нелюдями".

Стоит отметить, что ранее депутат уже выражал недовольство работой сотрудников данной компании.

"АО Полтаваоблэнерго целенаправленно занимается разрушением достаточно скромного благоустройства 5 избирательного округа. Это происходит непосредственно бригадами общества и (или) субподрядчиками. На сегодня почти разрушен тротуар по ул. Бетонной. Повреждено асфальтовое покрытие 3 Хорольского тупика. Что дальше? Кстати, все работы проводятся без разрешительных документов со стороны исполнительного комитета. Правил для АО Полтаваоблэнерго не существует", - написал Терещенко в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский отказался вставать, чтобы почтить минутой молчания память погибших на Майдане во время Революции достоинства.