Смерть в доме экс-главы МИД: друг Старицкого не верит в самоубийство

Старицкий погиб при таинственных обстоятельствах / Фото: Atlantic Group

Друг таинственным образом погибшего в доме бывшего главы МИД 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого убежден, что причиной смерти его приятеля стал не суицид, а трагическое происшествие

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", - написал Владимир Костерин в Facebook.

По словам автора поста, произошел "трагический инцидент", вследствие которого Старицкий погиб. Он подчеркнул, что для семьи, друзей и коллег случилась непоправимая утрата. Скорбят и сотрудники компании Atlantic Group, которую Старицкий создал еще в начале 90-х и все эти годы возглавлял.

Экс-нардеп Игорь Луценко высказал мнение, что с владельцами бывшими владельцами телеканал Интер подобные инциденты происходят не впервые.

"Напомню, в свое время Плужников "продал" Интер нынешним владельцам, будучи в коме. Основные соглашения о продаже канала происходили в момент обострения болезни, пребывания в коме Плужникова и сразу после его смерти, что делало невозможным его личное участие в подписании документов о продаже доли телеканала Интер. Однако, согласно распространенной информации, к Плужникову во время болезни никто из посторонних лиц на тот момент не заходил. Купля-продажа телеканала Инте" происходила на основании документов, подписанных якобы лично Плужниковым. При этом графологической экспертизы указанной подписи никто не проводил", - напомнил он, проведя параллели с таинственной гибелью очередного экс-руководителя Интера.

В полиции отметили, что тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Как ранее сообщалось, появились новые детали инцидента, который произошел вечером 21 февраля в селе Чайки под Киевом в доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары – там нашли застреленным предпринимателя.

Напомним, ранее сообщалось, вечером 21 февраля, в пятницу, в доме бывшего министра иностранных дел (работал в правительстве Николая Азарова) Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.