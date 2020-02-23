Движение на "синей" линии метро остановили: в Киеве человек упал на рельсы

На станции метро Голосеевская человек попал под поезд

В воскресенье, 23 февраля, в Киеве пассажир упал не рельсы станции метро Голосеевская, которая расположена на "синей" линии.

"Только что на метро Голосеевская попал человек под поезд. В сторону метро Теремки движение остановлено", - пишут пользователи в соцсетях.

Как уточняет ресурс Dtp.kiev.ua, человек упал на рельсы под поезд, который двигался в сторону станции метро Теремки.

"К счастью, в результате пассажир не пострадал. В разговоре с нами очевидец подтвердил, что человек действительно упал на пути по маршруту движения поезда. К счастью, в результате пассажир не пострадал. Более того, в данный момент его уже подняли на платформу. По состоянию на 13:05 движение поездов метрополитена восстановлено", - подчеркивается в сообщении.

/ @dtp.kiev.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пассажиры метро выломали турникеты из-за проблем с оплатой.