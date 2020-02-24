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Оккупанты "отметили" 23 февраля обстрелом мирных жителей Донбасса

24 февраля 2020, 07:27

Ситуация резко обострилась на Луганском направлении.

Донбасс
Пресс-центр ОСС опубликовал свежие сводки АТО / УНИАН

Около полуночи 24 февраля обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении на Донбассе обострилась. Кремлевские наемники обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Свежие новости АТО опубликованы на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитниках Кондрашевки Новой.

"Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля", - говорится в сообщении.

Перед обстрелом украинских позиций, российские оккупанты нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое. В штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.

"Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе осуществила ​​неудачную попытку прорвать линию соприкосновения. В частности, противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. В результате боевого столкновения ДРГ противника понесла  потери и отступила. При этом, боевики оставили на поле боя тело погибшего российского наемника.

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