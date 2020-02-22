Боевики на Донбассе снова пытались прорваться через линию соприкосновения

Противник пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи Новотошковского / Reuters

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе осуществила ​​неудачную попытку прорвать линию соприкосновения. Об этом свидетельствуют свежие сводки АТО, опубликованные пресс-центром штаба ООС в Facebook.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское, говорят новости АТО сегодня.

По данным пресс-центра, подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника понесла потери и отступила. При этом, боевики оставили на поле боя тело погибшего российского наемника.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, на каких условиях планируют закончить войну на ДонбассеНапомним, утром 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что эскалацией военных действий, которая произошла 18 февраля на Донбассе, пророссийские боевики пытались сократить плацдарм, который образовался от Новотошковского до Крымского.