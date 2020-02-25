Три трупа в люке теплотрассы: в Киеве произошла жуткая трагедия

На Корчеватом в люке теплотрассы обнаружили троих человек без признаков жизни / dsns.gov.ua

Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве в районе Корчеватого в результате пожара в люке теплотрассы погибли три человека.

Пожар возник на улице Набережно-Корчеватской, 56/66, в Голосеевском районе, рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

Во время проведения разведки бойцы обнаружили трех человек без признаков жизни. В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 – ликвидировали.

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Причина возгорания сейчас устанавливается, добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре в результате пожара в общежитии пострадали и госпитализированы шесть человек.