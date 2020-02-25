Протесты в Новых Санжарах: суд закрыл митингующих под стражу на 2 месяца

Суд отправил под стражу митингующих в Новых Санжарах / Reuters

Суд избрал меру пресечения четырем активным участникам акции протеста в Новых Санжарах в виде содержания под стражей, сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Отметим, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.

Так вот, во вторник 25 февраля, суд отправил под стражу на 2 месяца четверых митингующих.

"Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил Сулаев.

Кроме того, копы сообщили, что еще один человек также будет доставлен в суд для принятия решения об избрании ему меры пресечения.

"Его доставят в суд после того, как будет установлено место его пребывания", - добавил представитель полиции.

Читайте также"Наденьте большой презерватив": в Сети высмеяли костюм Скалецкой в санатории Новых СанжарНапомним, ранее сообщалось, в Полтавской области среди митингующих в Новых Санжарах находился гражданин, осужденный за дезертирство.

Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook. По его словам, сейчас мужчину ожидает суд, который определит меру его ответственности.