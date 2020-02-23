"Ругался матом": в Новых Санжарах протестовал военный преступник

В протестах в Новых Санжарах участвовал дезертир - Геращенко / Reuters

В Полтавской области среди митингующих в Новых Санжарах находился гражданин, осужденный за дезертирство.

Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, сейчас мужчину ожидает суд, который определит меру его ответственности.

"Среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распития с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. В частности, предлагал им поехать на передовую. Сейчас он протрезвел и ему стало стыдно за свои поступки", - написал Геращенко.

Также он поблагодарил правоохранителей, которые задержали преступника.

"А я искренне благодарю офицера полиции, Защитника Отечества, Александра Нетребко, который в 2014 году честно служил в 79 бригаде ВСУ и в его лице, всем сотрудникам полиции, которые выполнили свой служебный долг в Новых Санжарах и остановили эту вакханалию насилия" , - сообщил Геращенко.

Протесты в Новых Санжарах

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Также отметим, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.