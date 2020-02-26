В Киеве известного бизнесмена нашли с простреленной головой

В руках у Леонида Вульфа был пистолет-пулемет Скорпион / Фото gunsroom.ru

В самом центре Киеве в собственной квартире на улице Городецкого обнаружили мертвым бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа.

Тело Вульфа нашли друзья, которые пришли его проведать во вторник, 25 февраля. Бизнесмен не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще один общий знакомый начали беспокоиться. Двери адвокат открыл своим ключом. Мертвого бизнесмена обнаружили в коридоре – у Вульфа была прострелена голова, а в руках - пистолет-пулемет Скорпион. Об этом пишет Страна со ссылкой на собственные источники в МВД.

Основная версия следствия - самоубийство. Сообщается, что в квартире погибшего не обнаружили следов борьбы, входная дверь и замки не взломаны.

По словам одного из знакомых, незадолго до смерти Вульф ему звонил и жаловался на дурное самочувствие.

Леонид Вульф - что о нем известно

Леонид Вульф родом из Кривого Рога, малой родины президента Владимира Зеленского. В 90-х он создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму Еврокоммодитес, через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыльный бизнес привлек внимание криворожских криминальных авторитетов по фамилии Горпинич. Глава семейства по кличке Святой предложил Вульфу "отстегивать долю". Однако, тот делиться отказался. Во время одной из разборок Горпинич был убит. Потом Вульф занимался различными видами бизнеса, и даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Напомним, 28 ноября прошлого года домушники ограбили квартиру Вульфа. Воры, вероятно, работали по наводке. Домушники вскрыли замки отмычками и проникли в апартаменты на улице Городецкого. Из квартиры они вынесли 200 тысяч долларов.