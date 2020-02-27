"Нех*р людей грабить": на вокзале случился скандал с карманниками и полицией - видео

Центральный ж/д вокзал в Киеве / УНИАН

Пользователь Сергей Бондарь опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео инцидента с участием воров-карманников и вокзального полицейского.

В ролике мужчина весьма экспрессивно - с использованием фразы "Нех*р людей грабить" - изобличил пару злоумышленников и поднял скандал. Однако, тем на выручку (чтобы они могли скрыться с места происшествия) быстро пришел сотрудники полиции Олег Мигалко.

"Снова их [карманников на вокзале - Главред] поймал. И что вы думаете? Подходит какой-то черт, тычет какое-то удостоверение и за куртку тянет меня на улицу. Оказалось, что это мент с вокзального управления полиции. Прикрывающий грабителей, когда они грабят. Прямо когда их ловят, он хватает жертву и дает убежать грабителям. Далее все на видео. Дикость ситуации в том, что один из грабителей на видео прямо передо мной - Руслан Горват. Он находится в розыске за десятки краж и за то, что прямо в отделении оторвал плитку с пола и проломил головы четырем полицейским!

Сам же вокзальный мент который меня таскал за куртку и говорил "пройдьомте" - Олег Мигалко Дурака выгнали из Академии полиции. Он ушел в Беркут. Его и с Беркута даже выгнали. Пристроился в вокзальной полиции крышевать грабителей", - написал Бондарь под видео.

Напомним, ранее в одном из киевских ресторанов карманники обокрали шведского дипломата и главу украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга. Он лишился солидной суммы в валюте.